Сенат США розпочав процедуру виклику на допит перекладача Трампа

Перекладачі на зустрічі Трампа і Путіна у Гельсінкі, фото — "Голос Америки"

https://racurs.ua/ua/n116911-senat-ssha-rozpochav-proceduru-vyklyku-na-dopyt-perekladacha-trampa.html

Racurs.ua

Сенатори від Демократичної партії США спрямували в Білий дім запит про надання можливості допитати перекладачів, які працювали на зустрічах Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Вимога пов’язана з публікацією WashingtonPost, у якій стверджується, що Трамп приховує подробиці цих зустрічей від співробітників адміністрації, повідомляє The Hill.

Зокрема, стверджується, що після зустрічі з Путіним в Гамбурзі він забрав собі записи перекладача і велів йому не розповідати про цей факт. Сам Трамп раніше говорив, що ніколи нічого не приховував.

Демократи наразі очолюють два комітету Сенату. Лист-вимогу підписали голова комітету з міжнародних відносин Боб Мендес і керівник комітету з питань збройних сил Джек Рід.

У листі демократи наполягають на тому, щоб перекладачі Трампа могли безперешкодно прийти на розмову в Конгрес.

Сенатори підозрюють, що Трамп наполягає на секретності зустрічей з Путіним через те, що міг порушити інтереси національної безпеки США.

Відповідно до американського законодавства, будь-які записи розмов керівника країни повинні бути збережені і негайно надані Конгресу.

Нагадаємо, що Washington Post стверджувала, що записи розмов Трампа і Путіна під час зустрічі в Гамбурзі не надали навіть представнику Державного департаменту.

У нижній палаті американського парламенту мають намір провести спеціальні слухання, на яких обговорять секретність зустрічей Трампа з Путіним.