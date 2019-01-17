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Ракурс
Синоптики попереджають про лавини в Карпатах. Фото: flickr.com

Синоптики попередили про небезпеку сходження лавин у Карпатах і штормовий вітер у західних областях (КАРТА)

17 січ 2019, 10:10
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Небезпека сходження лавин зберігається в горах Карпат 17 січня.

У гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Також через снігопади та хуртовини в горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека третього рівня.

Крім того, Гідрометцентр повідомив, що 17 січня у західних областях очікуються пориви вітру 15−20 м/с. Оголошено перший рівень небезпеки.

Карта: Гідрометцентр

Сьогодні вдень синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненням. Істотних опадів не очікується. В західних областях очікується потепління — до 3−7° вище нуля, в східних регіонах очікується від 1° до 5° морозу. В південних областях прогнозують від 0° до 5° тепла.

Нагадаємо, днями на Закарпатті в селищі Пилипець лижникам вдалося зняти на відео рідкісне природне явище — сніговий торнадо. Сніжний вихор здійнявся посеред гірськолижної траси.

Джерело: Ракурс


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