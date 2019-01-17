Зустріч Трампа й Кім Чен Ина може відбутися у В'єтнамі — Bloomberghttps://racurs.ua/ua/n116909-zustrich-trampa-y-kim-chen-yna-moje-vidbutysya-u-vietnami-bloomberg.htmlRacurs.ua
Друга зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та Північної Кореї може відбутися у столиці В'єтнаму.
Дипломати із США та КНДР вже провели в Ханої зустріч, обговорили всі необхідні питання. Про це повідомляє Bloomberg.
У грудні 2018 року представник Державного департаменту Марк Ламберт відвідав В'єтнам. Раніше глава США Дональд Трамп заявляв, що зустріч із північнокорейським лідером може відбутися в січні 2019 року. Серед можливих місць зустрічі називали Сінгапур, Монголію та Швейцарію.
Як відомо, В'єтнам є давнім союзником Пхеньяна. Крім того, ця країна має непогані відносини із Вашингтоном.
Нагадаємо, перша зустріч Трампа та Кіма відбулася у червні 2018 року в Сінгапурі. Під час переговорів сторони підписали «історичний документ», в якому домовилися про денуклеаризацію Корейського півострова в обмін на гарантії безпеки для Північної Кореї з боку США.
У вересні Трамп, виступаючи в ООН, заявив, що планує знову зустрітися з лідером КНДР.