Трамп та Кім Чен Ин. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/ua/n116909-zustrich-trampa-y-kim-chen-yna-moje-vidbutysya-u-vietnami-bloomberg.html

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Друга зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та Північної Кореї може відбутися у столиці В'єтнаму.

Дипломати із США та КНДР вже провели в Ханої зустріч, обговорили всі необхідні питання. Про це повідомляє Bloomberg.

У грудні 2018 року представник Державного департаменту Марк Ламберт відвідав В'єтнам. Раніше глава США Дональд Трамп заявляв, що зустріч із північнокорейським лідером може відбутися в січні 2019 року. Серед можливих місць зустрічі називали Сінгапур, Монголію та Швейцарію.

Як відомо, В'єтнам є давнім союзником Пхеньяна. Крім того, ця країна має непогані відносини із Вашингтоном.

Нагадаємо, перша зустріч Трампа та Кіма відбулася у червні 2018 року в Сінгапурі. Під час переговорів сторони підписали «історичний документ», в якому домовилися про денуклеаризацію Корейського півострова в обмін на гарантії безпеки для Північної Кореї з боку США.

У вересні Трамп, виступаючи в ООН, заявив, що планує знову зустрітися з лідером КНДР.