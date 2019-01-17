Антиукраїнську пропагандистку затримала СБУ після її видворення з Росії (ФОТО)

Олена Бойко ,фото — Леополіс

https://racurs.ua/ua/n116908-antyukrayinsku-propagandystku-sbu-zatrymala-pislya-yiyi-vydvorennya-z-rosiyi-foto.html

Racurs.ua

Служба безпеки України затримала на кордоні антиукраїнську пропагандистку Олену Бойко (Віщур), яку 16 січня видворили з території Росії.

Про затримання Бойко повідомила 17 січня прес-служба СБУ.

У 2015 році Олена Бойко втекла зі Львова до Москви. Там вона стала постійною гостею на політичних ток-шоу і виступала з критикою України та влади Києва. Бойко неодноразово просила РФ надати політичний притулок, проте їй постійно відмовляли.

У середині грудня Преображенський суд Москви ухвалив рішення про депортацію Олени Бойко через грубе порушення міграційного законодавства. З московського спецприймальника її доставили в Білгород, а 16 січня посадили у потяг і депортували в Україну.

Крім виступів на ток-шоу, з 2014 року агітаторка розповсюджувала в інтернеті матеріали антиукраїнського характеру, пропагувала протистояння між українцями через політичні переконання, публічно закликала до порушення територіальної цілісності України.

В СБУ наполягають, що в Росії Бойко постійно закликала до зміни меж території або державного устрою України.

У грудні 2018 року пропагандистку оголосили у розшук, а 15 грудня Галицький райсуд Львова дозволив її затримати, щоб у суді розглянути клопотання про тримання під вартою.

Кримінальне провадження в СБУ відкрили за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.