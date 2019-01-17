Антиукраинскую пропагандистку задержала СБУ после ее выдворения из России (ФОТО)

Елена Бойко, фото — Леополис

https://racurs.ua/n116908-antiukrainskuu-propagandistku-sbu-zaderjala-posle-ee-vydvorenii-iz-rossii-foto.html

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Служба безопасности Украины задержала на границе антиукраинскую пропагандистку Елену Бойко (Вищур), выдворенную 16 января из России.

О задержании Бойко сообщила 17 января пресс-служба СБУ.

В 2015 году бывшая жительница Львова сбежала в Москву. Там она стала постоянной гостьей на политических ток-шоу и выступала с критикой Украины и власти Киева. Бойко неоднократно просила РФ предоставить политическое убежище, однако ей постоянно отказывали.

В середине декабря 2018 года Преображенский суд Москвы принял решение о депортации Елены Бойко из-за грубого нарушения миграционного законодательства. Из московского спецприемника ее доставили в Белгород, а 16 января посадили в поезд и депортировали в Украину.

Кроме выступлений на ток-шоу, агитаторша распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений, публично призывала к нарушению территориальной целостности Украины.

В СБУ настаивают, что в России Бойко постоянно призывала к изменению границ территории или государственного устройства Украины.

В декабре 2018 года пропагандистку объявили в розыск, а 15 декабря Галицкий райсуд Львова разрешил ее задержать, чтобы в суде рассмотреть ходатайство о содержании под стражей.

Уголовное производство в СБУ открыли по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.