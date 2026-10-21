Агент РФ корректировал удары по Одессе и Днепру и готовил теракт в Киеве. Фото:

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Російського агента в Києві затримала контррозвідка Служби безпеки України.

Цей 18-річний одесит коригував масовані удари ворога по Одесі та Дніпру, а також готував теракт у столиці. У серпні цього року він навів російський удар по логістичному поштовому терміналу в Одесі. Зрадник передав окупантам координати критично важливого хабу, який потім атакували російські реактивні БпЛА. Про це 21 жовтня повідомив прес-центр СБУ.

До Києві він прибув, щоб підготував терористичний акт. Зловмисник встановив приховану відеокамеру з павербанком навпроти будинку потенційної жертви. Таким чином окупанти сподівалися відстежити розпорядок дня та способи переміщення киянина.

Агента затримали напередодні того, як він мав прозвітувати російським спецслужбістам. Під час обшуків у нього вилучили замасковану відеокамеру і смартфон із доказами роботи на ворога.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою і йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, торгова представниця харчової компанії в Одесі розвідувала локації Національної гвардії України, об'єкти нафтопереробки та портової інфраструктури. Також вона фіксувала розташування великих логістичних центрів.