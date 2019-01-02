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Ракурс
Павел Карназицкий / Фото: Скрин Youtube 112

«Чемодан, вокзал… Минск»: СБУ выдворила из Украины пророссийского пропагандиста

2 янв 2019, 23:10
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Служба безопасности Украины выдворила гражданина Беларуси Павла Карназицкого, который распространял антиукраинскую пропаганду. Об этом СБУ сообщила на странице в Facebook.

«Иностранец, который проживал в Украине нелегально, публично распространял фейковую информацию, ставил под сомнение доказательства присутствия войск страны-агрессора на временно оккупированных территориях нашего государства», — говорится в сообщении украинской спецслужбы.

По данным СБУ, Карназицкий неоднократно публиковал антиукраинские материалы на медиа-ресурсах, подконтрольных террористам ОРДЛО.

2 января задержанного принудительно вернули в Беларусь. Карназицкому запрещен въезд в Украину сроком на три года.

По данным беларуской службы «Радио Свобода», речь идет о давнем агенте КГБ Беларуси.

Также в СБУ напомнили, что после введения ограничений на въезд граждан РФ в Украину спецслужбы Москвы стали чаще брать «на работу» иностранцев.

Адвокат беларуса Андрей Доманский в Facebook написал, что Карназицкому «запретили говорить» с ним. По словам защитника, пропагандист жил в Украине с конца 1990-х годов.

Напомним, что ранее СБУ выдворила из Украины российского журналиста Игоря Петрашевича. В спецслужбе заявили, что он готовил предвзятые материалы о военном конфликте на Донбассе.

Источник: Ракурс


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