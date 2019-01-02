Казна Украины: Минфин сообщил, сколько осталось денег (ИНФОГРАФИКА)

Минфин назвал, сколько денег осталось в казне / Фото: inshe.tv

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Министерство финансов Украины подвело итоги 2018 бюджетного года. По результатам года правительство полностью профинансировало все защищенные статьи расходов, на что в целом израсходовали 884,5 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В профильном ведомстве напомнили, что в декабре был увеличен трансферт Пенсионному фонду на 10,8 млрд грн для минимизации разрыва ликвидности фонда. На конец прошлого года Пенсионный фонд накопил непогашенных ссуд в сумме 4,8 млрд грн.

В 2019 году в бюджете на обслуживание и погашение долга государства предусмотрено 417,4 млрд грн. При этом первые выплаты по долгу начинаются сразу с первого банковского рабочего дня. По состоянию на 2 января на едином казначейском счете учитывается 9,9 млрд грн, а на валютных счетах Национального банка и в учреждениях государственных банков — еще более 47 млрд грн.

«Несмотря на перевыполнение плана поступлений от налога на прибыль предприятий, налоговые поступления в общий фонд госбюджета по итогам года были на 8,1 млрд грн ниже плановых и составили 716,6 млрд грн», — говорится в сообщении.

Вследствие чрезвычайно низких поступлений от приватизации в декабре Кабмин решил увеличить объем внутренних заимствований. Показатели госзаимствований в общий фонд бюджета в 2018 году были увеличены с 215 млрд грн до 277 млрд грн (из них 103 млрд грн — внешние заимствования).

Напомним, 7 декабря президент Петр Порошенко подписал закон «О государственном бюджете Украины на 2019 год». Как известно, Верховная Рада 23 ноября приняла госбюджет-2019. После доработки доходная часть бюджета увеличена на 12 млрд грн, а вместе со специальным фондом — на 18 млрд грн. Согласно законопроекту, минимальная зарплата с 1 января должна быть повышена до 4 тыс. 173 грн, в почасовом размере — до 25,13 грн. Зарплаты работников бюджетной сферы будут индексированы на уровне 9,4% по сравнению с этим годом.