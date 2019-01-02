Мінфін назвав, скільки грошей залишилося у держскарбниці (ІНФОГРАФІКА)

Мінфін назвав, скільки грошей залишилося у держскарбниці / Фото: inshe.tv

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Міністерство фінансів України підбило підсумки 2018 бюджетного року. За результатами року уряд повністю профінансував всі захищені статті видатків, які загалом становили 884,5 млрд грн. Про це інформує прес-служба міністерства.

У профільному відомстві нагадали, що у грудні було збільшено трансферт Пенсійному фонду на 10,8 млрд грн, щоб мінімізувати розрив ліквідності фонду. На кінець минулого року Пенсійний фонд накопичив непогашених позичок у сумі 4,8 млрд грн.

Цьогоріч в бюджеті передбачено на обслуговування та погашення боргу держави 417,4 млрд грн. При цьому перші виплати боргу починаються одразу з першого банківського робочого дня. Станом на 2 січня на єдиному казначейському рахунку обліковується 9,9 млрд грн, а на валютних рахунках Національного банку та в установах державних банків — ще понад 47 млрд грн.

«Незважаючи на перевиконання плану надходжень від податку на прибуток підприємств, податкові надходження до загального фонду держбюджету за результатами року були на 8,1 млрд грн нижчими за планові і становили 716,6 млрд грн», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок надзвичайно низьких надходжень від приватизації у грудні Кабмін вирішив збільшити обсяг внутрішніх запозичень. Показники держзапозичень до загального фонду бюджету у 2018 році були збільшені з 215 млрд грн до 277 млрд грн (з них 103 млрд грн — зовнішні запозичення).

Нагадаємо, 7 грудня президент Петро Порошенко підписав закон «Про державний бюджет України на 2019 рік». Як відомо, Верховна Рада 23 листопада ухвалила держбюджет-2019. Після доопрацювання доходна частина бюджету збільшена на 12 млрд грн, а разом зі спеціальним фондом — на 18 млрд грн. Відповідно до законопроекту, мінімальну зарплату від 1 січня мають підвищити до 4 тис. 173 грн, у погодинному розмірі — до 25,13 грн. Зарплати працівників бюджетної сфери буде індексовано на рівні 9,4% порівняно з цим роком.