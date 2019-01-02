«Чемодан, вокзал… Мінськ»: СБУ видворила з України проросійського пропагандиста

Павло Карназицький / Фото: Скрін Youtube 112

https://racurs.ua/ua/n116395-chemodan-vokzal-minsk-sbu-vydvoryla-z-ukrayiny-prorosiyskogo-propagandysta.html

Racurs.ua

Служба безпеки України видворила громадянина Білорусі Павла Карназицького, який поширював антиукраїнську пропаганду. Про це СБУ повідомила на сторінці у Facebook.

«Іноземець, котрий проживав в Україні нелегально, публічно розповсюджував фейкову інформацію, ставив під сумнів докази присутності військ країни-агресора на тимчасово окупованих територіях нашої держави», — йдеться у повідомленні української спецслужби.

За даними СБУ, Карназицький неодноразово публікував антиукраїнські матеріали на медіа-ресурсах, підконтрольних терористам ОРДЛО.

2 січня затриманого примусово повернули до Білорусі. Карназицькому заборонили в’їзд в Україну терміном на три роки.

За даними білоруської служби «Радіо Свобода», йдеться про давнього агента КДБ Білорусі.

Також в СБУ нагадали, що після запровадження обмежень на в’їзд громадян РФ в Україну спецслужби Москви почали частіше брати «на роботу» іноземців.

Адвокат білоруса Андрій Доманський у Facebook написав, що Карназицькому «заборонили говорити» з ним. За словами захисника, пропагандист жив в Україні з кінця 1990-х років.

Нагадаємо, що раніше СБУ видворила з України російського журналіста Ігоря Петрашевича. У спецслужбі заявили, що він готував упереджені матеріали про військовий конфлікт на Донбасі.