«Чемодан, вокзал… Мінськ»: СБУ видворила з України проросійського пропагандиста

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Павло Карназицький / Фото: Скрін Youtube 112
«Чемодан, вокзал… Мінськ»: СБУ видворила з України проросійського пропагандистаhttps://racurs.ua/ua/n116395-chemodan-vokzal-minsk-sbu-vydvoryla-z-ukrayiny-prorosiyskogo-propagandysta.htmlRacurs.ua
Служба безпеки України видворила громадянина Білорусі Павла Карназицького, який поширював антиукраїнську пропаганду. Про це СБУ повідомила на сторінці у Facebook.
«Іноземець, котрий проживав в Україні нелегально, публічно розповсюджував фейкову інформацію, ставив під сумнів докази присутності військ країни-агресора на тимчасово окупованих територіях нашої держави», — йдеться у повідомленні української спецслужби.
За даними СБУ, Карназицький неодноразово публікував антиукраїнські матеріали на медіа-ресурсах, підконтрольних терористам ОРДЛО.
2 січня затриманого примусово повернули до Білорусі. Карназицькому заборонили в’їзд в Україну терміном на три роки.
За даними білоруської служби «Радіо Свобода», йдеться про давнього агента КДБ Білорусі.
Також в СБУ нагадали, що після запровадження обмежень на в’їзд громадян РФ в Україну спецслужби Москви почали частіше брати «на роботу» іноземців.
Адвокат білоруса Андрій Доманський у Facebook написав, що Карназицькому «заборонили говорити» з ним. За словами захисника, пропагандист жив в Україні з кінця 1990-х років.
Нагадаємо, що раніше СБУ видворила з України російського журналіста Ігоря Петрашевича. У спецслужбі заявили, що він готував упереджені матеріали про військовий конфлікт на Донбасі.