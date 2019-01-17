В США арестовали мужчину, который планировал взорвать Белый дом

Нападение на резиденцию президента США предупредили спецслужбы. Фото: flickr.com

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Атаку на Белый дом предупредили американские спецслужбы.

На территории штата Джорджия арестовали мужчину, которого силовики обвиняют в подготовке нападения на Белый дом с помощью бронебойной ракеты и взрывчатых устройств. Об этом сообщает CNN.

Правоохранители установили, что 21-летний Хашер Джалал Тахеб хотел атаковать резиденцию американского президента с помощью противотанковой ракеты и самодельных взрывных устройств. Злоумышленник планировал сделать дыру в стене Белого дома и проникнуть внутрь. На территории резиденции для убийств он хотел использовать полуавтоматические винтовки.

На судебном заседании стало известно, что Хашер Джалал Тахеб собирался принести рюкзак с самодельной бомбой и взорвать себя среди скопления людей.

Сообщниками потенциального террориста на самом деле были агенты Федерального бюро расследований под прикрытием.

Тахеб заявил, что мечтал поехать на территорию, контролируемую боевиками «Исламского государства».

Напомним, в начале этого года американские военнослужащие уничтожили одного из самых разыскиваемых террористов мира — Джамаля аль-Бадави. Боевик был убит 1 января в результате точечного авиаудара, нанесенного по территории провинции Мариб, расположенной к востоку от города Сана — столицы охваченного гражданской войной Йемена.