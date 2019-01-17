У США заарештували чоловіка, який планував підірвати Білий дім

Напад на резиденцію президента США попередили спецслужби. Фото: flickr.com

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Атаку на Білий дім попередили американські спецслужби.

На території штату Джорджія заарештували чоловіка, якого силовики звинувачують у підготовці нападу на Білий дім за допомогою бронебійної ракети та вибухових пристроїв. Про це повідомляє CNN.

Правоохоронці встановили, що 21-річний Хашер Джалал Тахеб хотів атакувати резиденцію американського президента за допомогою протитанкової ракети та саморобних вибухових пристроїв. Зловмисник планував зробити діру в стіні Білого дому та проникнути всередину. На території резиденції для вбивств він хотів використати напівавтоматичні гвинтівки.

На судовому засіданні стало відомо, що Хашер Джалал Тахеб збирався принести рюкзак з саморобною бомбою та підірвати себе серед скупчення людей.

Спільниками потенційного терориста насправді були агенти Федерального бюро розслідувань під прикриттям.

Тахеб заявив, що мріяв поїхати на територію, контрольовану бойовиками «Ісламської держави».

Нагадаємо, на початку цього року американські військовослужбовці знищили одного з найбільш розшукуваних терористів світу — Джамаля аль-Бадаві. Бойовик був убитий 1 січня внаслідок точкового авіаудару, завданого по території провінції Маріб, розташованої на схід від міста Сана — столиці охопленого громадянською війною Ємену.