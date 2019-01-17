У Тбілісі пролунав вибух у багатоповерхівці, четверо осіб загинули (ВІДЕО)

Швидка допомога. Фото: РІА Новости

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Вибух газу в багатоповерховому житловому корпусі на вулиці Автанділа в столичному районі Діді Дігомі забрав життя чотирьох осіб. Трагічний інцидент стався 16 січня о 20.20.

За словами міністра охорони здоров’я Грузії Давида Сергієнка, серед загиблих є чотирирічна дитина, яка померла в лікарні від отриманих травм. Про це повідомляє видання «Новости Грузия».

Ще восьмеро осіб дістали поранення, серед постраждалих — двоє дітей. Всіх доправили в лікарні, лікарі оцінюють стан п’яти осіб як легкого ступеня тяжкості.

Наразі невідомо, чому стався вибух газу. Він фактично зруйнував дві квартири, пошкодив стіни будинку, міжповерхові перекриття та шахту ліфту.

Всіх мешканців будинку евакуювали, поліція відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, днями стався вибух побутового газу в багатоповерхівці в російському місті Шахти Ростовської області. Внаслідок вибуху зруйнувалися восьмий та дев’ятий поверхи багатоквартирного будинку. Загинула одна особа, ще восьмеро мешканців постраждали, п’ятеро із них доправлено в лікарні.