Петро Порошенко, фото: Адміністрація президента

https://racurs.ua/ua/n116905-rosiya-porushyla-vje-18-domovlenostey-pro-prypynennya-vognu-poroshenko.html

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Кремль порушив вже 18 домовленостей про припинення вогню.

Крім того, російська влада вже чотири роки не виконує свої зобов’язання, взяті в межах мінських домовленостей. Про це президент України Петро Порошенко заявив сьогодні під час традиційної зустрічі з очільниками дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні, повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

За словами Порошенка, попри те, що методи російської агресії постійно змінюються, незмінно стабільним залишається відсутність з боку Кремля прагнення до досягнення миру.

Президент підкреслює - Росія не збирається зупинятися на Україні і якщо наша держава впаде під російським натиском, це лише посилить апетити РФ на міжнародній арені.

Це тільки питання часу, де Кремль застосує свої технології гібридної війни наступного разу, переконаний Порошенко.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року заступник генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло закликала всі сторони негайно почати виконувати мінські домовленості. Зокрема, Дікарло звертала увагу на відсутність прогресу щодо досягнення миру на Донбасі.