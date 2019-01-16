Россия нарушила уже 18 договоренностей о прекращении огня — Порошенкоhttps://racurs.ua/n116905-rossiya-narushila-uje-18-dogovorennostey-o-prekraschenii-ognya-poroshenko.htmlRacurs.ua
Кремль нарушил уже 18 договоренностей о прекращении огня.
Кроме того, российские власти уже четыре года не выполняют своих обязательств, взятых в рамках Минских договоренностей.
Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил сегодня во время традиционной встречи с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, сообщает пресс-служба Администрации президента.
По словам Порошенка, несмотря на то, что методы российской агрессии постоянно меняются, неизменно стабильным остается отсутствие со стороны Кремля стремления к достижению мира.
Президент подчеркивает — Россия не собирается останавливаться на Украине и если наша страна упадет под российским натиском, это только усилит аппетиты РФ на международной арене.
Это только вопрос времени, где Кремль применит свои технологии гибридной войны в следующий раз, убежден Порошенко.
Напомним, в октябре 2018 года заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло призвала все стороны немедленно начать выполнять минские договоренности. В частности, Дикарло обращала внимание на отсутствие прогресса по достижению мира на Донбассе.