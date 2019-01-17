В Тбилиси прогремел взрыв в многоэтажке, четыре человека погибли (ВИДЕО)

Скорая помощь. Фото: РИА Новости

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Взрыв газа в многоэтажном жилом корпусе на улице Автандила в столичном районе Диди Дигоми унес жизни четырех человек. Трагический инцидент произошел 16 января в 20.20.

По словам министра здравоохранения Грузии Давида Сергиенко, среди погибших есть четырехлетний ребенок, который умер в больнице от полученных травм. Об этом сообщает издание «Новости Грузия».

Еще восемь человек получили ранения, среди пострадавших — два ребенка. Всех доставили в больницы, врачи оценивают состояние пяти человек как легкой степени тяжести.

Пока неизвестно, почему произошел взрыв газа. Он фактически разрушил две квартиры, повредил стены дома, межэтажные перекрытия и шахту лифта.

Всех жителей дома эвакуировали, полиция открыла уголовное производство.

Напомним, на днях произошел взрыв бытового газа в многоэтажке в российском городе Шахты Ростовской области. В результате взрыва разрушены восьмой и девятый этажи многоквартирного дома. В результате взрыва погиб один человек. Еще восемь жильцов пострадали, пятеро из них доставлены в больницы.