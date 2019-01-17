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Ракурс
Трамп и Ким Чен Ын. Фото: Интерфакс

Встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться во Вьетнаме — Bloomberg

17 янв 2019, 09:28
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Вторая встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Северной Кореи может состояться в столице Вьетнама.

Дипломаты США и КНДР уже провели в Ханое встречу, обсудили все необходимые вопросы. Об этом сообщает Bloomberg.

В декабре 2018 года представитель Государственного департамента Марк Ламберт посетил Вьетнам. Ранее глава США Дональд Трамп заявлял, что встреча с северокорейским лидером может состояться в январе 2019 года. Среди возможных мест встречи называли Сингапур, Монголию и Швейцарию.

Как известно, Вьетнам является давним союзником Пхеньяна. Кроме того, эта страна имеет неплохие отношения с Вашингтоном.

Напомним, первая встреча Трампа и Кима состоялась в июне 2018 года в Сингапуре. Во время переговоров стороны подписали «исторический документ», в котором договорились о денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности для Северной Кореи со стороны США.

В сентябре Трамп, выступая в ООН, заявил, что планирует вновь встретиться с лидером КНДР.


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