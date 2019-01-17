Синоптики предупредили об опасности схода лавин в Карпатах и штормовом ветре в западных областях (КАРТА)

Синоптики предупреждают о лавинах в Карпатах. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Опасность схода лавин сохраняется в горах Карпат 17 января.

В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Также из-за снегопадов и метелей в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность третьего уровня.

Кроме того, Гидрометцентр сообщил, что 17 января в западных областях ожидаются порывы ветра 15−20 м/сек. Объявлен первый уровень опасности.

Сегодня днем синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснением. Существенных осадков не ожидается. В западных областях ожидается потепление — до 3−7° выше нуля, в восточных регионах ожидается от 1° до 5° мороза. В южных областях прогнозируют от 0° до 5° тепла.

Напомним, на днях на Закарпатье в поселке Пилипец лыжникам удалось снять на видео редкое природное явление — снежный торнадо. Снежный вихрь поднялся посреди горнолыжной трассы.