Снежный торнадо в Карпатах туристы сняли на видео

Снежный торнадо в Карпатах

https://racurs.ua/n116696-snejnyy-tornado-v-karpatah-turisty-snyali-na-video.html

Racurs.ua

На Закарпатье в поселке Пилипец лыжникам удалось снять на видео редкое природное явление — снежный торнадо. Об этом рассказали в сюжете «Сегодня» на телеканале «Украина».

Снежный вихрь поднялся посреди горнолыжной трассы. За несколько часов видео уже успело набрать сотни просмотров.

Но метеорологи утверждают, что не стоит так волноваться. Для Карпат небольшие снежные торнадо — это обычное явление. Они образуются из-за резких перепадов температуры.

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Ранее сообщалось, что в Италии пассажирский поезд попал в торнадо, несколько человек были госпитализированы. Произошло это около расположенного на севере Италии города Кротоне.