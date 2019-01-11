«Больше не могу терпеть боль»: легендарный теннисист со слезами объявил о завершении профессиональной карьеры (ВИДЕО)

Теннисист Энди Маррей завершает свою спортивную карьеру

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Британский теннисист Энди Маррей, который имел статус первой ракетки мира, на пресс-конференции в Мельбурне со слезами заявил, что Australian Open может стать последним турниром в его спортивной карьере.

31-летний Маррей утверждает, что хотел бы завершить свои выступления на домашнем турнире серии «Большого шлема» Wimbledon, который состоится в июле в Лондоне. Он отметил, что не уверен, что сможет играть еще несколько месяцев из-за сильной боли в травмированном бедре.

В прошлом году ему сделали операцию на правом бедре. Вернулся на корт теннисист в январе 2018 года, но провел только 14 матчей и досрочно завершил сезон в сентябре.

Он утверждает, что чувствует боль не только во время игры, но и в повседневной жизни.

«Просто этой боли слишком много. А я не хочу продолжать так играть «, — отметил теннисист.

Он добавил, что рассматривает вариант еще одной операции, которая могла бы позволила ему освободиться от боли.

Маррей возглавлял рейтинг лучших теннисистов мира в 2016 году.