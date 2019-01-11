Впервые забеременела женщина, которой пересадили матку с помощью робота. Фото: Забавник

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Впервые забеременела женщина, которой пересадили матку с помощью робота в шведском Гетерборге.

Шведские врачи отмечают, что женщина родит весной 2019 года, и этот ребенок будет первым, который появится на свет благодаря новой технологии, сообщает Neurosciencenews.

В мире уже родилось 13 детей после трансплантации матки: восемь в Швеции, двое в США, и по одному ребенку в Бразилии, Сербии и Индии.

Медики также рассказали, как проходила операция по пересадке матки. Робот был задействован только на первом этапе операции при удалении матки. Хирурги сидели перед мониторами и джойстиками руководили процессом удаления органа. По словам врачей, движения робота являются более точными и минимизируют вред для органа.

На втором этапе, путем классического хирургического вмешательства была пересажена матка пациенту.