Медицинская реформа в Украине. Фото из открытых источников

https://racurs.ua/2207-medicina-2019-kakaya-diagnostika-budet-besplatnoy-i-pochemu-peresadka-organov-tabu.html

Racurs.ua

Бесплатная диагностика — обещают 54 медицинские услуги

Вы до сих пор не подписали декларацию с семейным врачом или терапевтом? У вас еще есть немного времени на размышления. Как обещают чиновники, с 1 июля 2019 года украинцы смогут воспользоваться 54 бесплатными диагностическими и лечебными услугами по направлению семейного врача, терапевта или педиатра. Для пациентов это означает, что не нужно будет приносить шприцы, перчатки, вату — все учтено, говорят в Минздраве.

Схема такова: вы идете к семейному врачу, который в электронной системе (эра бумажек наконец должна отойти в небытие) выписывает направление, например, на УЗИ, рентген или анализы. Если такое исследование, конечно, нужно. Чтобы получить услуги бесплатно, вы должны подписать декларацию с семейным врачом или терапевтом (если этого еще не сделали). Без направления придется платить из своего кармана.

Какие анализы и обследования входят в этот список? Обследование на распространенные болезни внутренних органов, сердца, легких и наиболее распространенные онкологические заболевания у мужчин и женщин; 12 лабораторных исследований (креатинин в сыворотке крови, С-реактивный белок, гликозилированный гемоглобин крови, коагулограмма).

Эти анализы добавляются в список уже существующих восьми базовых, которые должны предоставляться вашим семейным врачом (например, общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, глюкоза крови, общий холестерин, быстрый тест на тропонин и т. д.). В список также вошли:

маммография и пять видов рентгена (грудной клетки, позвоночника, суставов, трубчатых костей и околоносовых пазух);

эхокардиография, холтеровский мониторинг ЭКГ и два вида теста для определения патологий сердечно-сосудистой системы;

УЗИ (желудочно-кишечного тракта, почек, мочевого пузыря, артерий ног, щитовидной и молочной желез);

биопсия под контролем УЗИ (щитовидной железы, лимфатических узлов, молочных и предстательной желез);

удаление новообразований (мягких тканей и кожи, в носу, гортани, ушах, например, удаление новообразований кожи с гистологическим исследованием — атерома, липома, невус).

Планируется, что в бесплатную диагностику войдут также эндоскопические исследования и операции одного дня: пищевода, желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки, мочевого пузыря, трахеи и бронхов (гистероскопия, колоноскопия, эзофагогастродуоденоскопия и др.).

У потенциальных пациентов возникает резонный вопрос: есть ли лимит на количество тех или иных бесплатных медицинских процедур? В Минздраве обещают, что их число не будет ограничено.

Куда бежать?

За бесплатной диагностикой вы можете обратиться как в коммунальные, так и в частные диагностические центры, которые подпишут договор с Национальной службой здоровья (НСЗУ). Пока частных клиник, примкнувших к медреформе, немного. Большинство выжидает, но многие уже просчитывают для себя возможность подключиться к будущей программе.

Минздрав подсчитал стоимость медицинских услуг из списка по проекту «Бесплатная диагностика» (платить будет Национальная служба здоровья). Цены на некоторые виды анализов в несколько раз ниже рыночных. В коммерческих клиниках согласны, что стоимость далека от рыночной, но при этом она экономически обоснована и может быть интересна частникам за счет потока пациентов, снижающего себестоимость услуги.

Итак, если все получится, как задумано, то с 1 июля 2019 года ищите наклейку «Бесплатная диагностика» на дверях вашей поликлиники. Она будет означать, что медучреждение присоединилось к программе, подписав договор с НСЗУ. Войдет ли ваш город или райцентр в программу? Спросите у своего мэра, главы района или объединенной территориальной общины — советуют в профильном министерстве.

«Бесплатная диагностика» — проект пока что пилотный (рассчитан на полгода — с 1 июля по 31 декабря 2019 года). В госбюджете-2019 на него предусмотрено 2 млрд грн. Много это или мало? Время покажет. Будет отлично, если программа запустится в сроки и начнет работать. Пилоты для того и проводятся (с оговоркой — если государство заботится о своих гражданах), чтобы тестировать программу, отработать алгоритмы, собрать информацию для более точных и эффективных расчетов. Например, для разработки программы медицинских гарантий на 2020 год.

«Бесплатная диагностика» еще проходит общественные слушания, поэтому список доступных бесплатных медпроцедур может меняться. В любом случае советую внимательно следить за этой темой. В интересах каждого из нас быть в курсе, на какой объем бесплатной медицинской помощи от государства можно рассчитывать. Это не только сэкономит деньги, поможет поправить здоровье, но иногда может и спасти жизнь.

Даешь электронные больничные!

В Украине планируют создать электронный реестр листов нетрудоспособности (больничных). Так решило правительство в ноябре этого года. Планируется, что в 2019 году электронные больничные полностью заменят бумажные. Что изменится для пациента? Практически ничего. Как и раньше, для получения больничного придется топать к врачу. Предполагается, что врач будет тратить меньше времени на бумажную работу и сможет сосредоточиться на здоровье пациента.

В Минздраве говорят, что таким образом будут бороться с коррупцией. Ежегодно в Украине выдается до 5,5 млн листов нетрудоспособности, и, как полагают в министерстве, часть из них за деньги. Многие врачи пожимают плечами, считая эту проблему сегодня не главной в украинской медицине. К тому же экономическая ситуация в стране такова, что украинцы стараются обойтись без больничного и, заболев, продолжают ходить на работу.

По мнению Юрия Зинчука, семейного врача, члена правления Ассоциации семейных врачей Киева, если коррупция в этой сфере и существует, то в редких случаях. «Что касается заполнения электронных форм, думаю, что это только усложнит работу врача. Пациентов достаточно много, иногда за один прием приходится принимать до 40 человек, поэтому времени на то, чтобы заглядывать еще и в электронные реестры, просто нет», — отмечает врач и напоминает, что попытки введения электронного реестра листов нетрудоспособности уже были.

«И где он, этот реестр? Электронный реестр вообще нельзя считать идеальным, поскольку всегда существует вероятность вирусной атаки на базу данных. Нужно учитывать также и тот факт, что в первичном звене оказания медицинской помощи в основном остались врачи глубоко пенсионного возраста, большинство которых не умеют работать на компьютере. Нужно также серьезно задуматься над тем, как защитить персональные данные пациента, чтобы не получилось так, что все претензии по этому поводу будут предъявляться, опять-таки, врачу», — выражает обеспокоенность Зинчук.

Революция отменяется! С 1 января пересадка органов карается законом

К сожалению, то, о чем предупреждали специалисты в области трансплантологии, юристы, кричали активисты, — сбывается. С 1 января 2019 года пересадка органов в Украине будет полностью заблокирована. С боем курантов вступает в силу новый закон о трансплантологии, принятый в мае этого года («О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно здравоохранения и трансплантации органов и других анатомических материалов человека»).

Следовать букве этого закона попросту невозможно. Документ предполагает создание реестра доноров и реципиентов, заносить данные в который имеют право только трансплант-координаторы. К сожалению, несмотря на установленные сроки, реестры Минздравом до сих пор не созданы, трансплант-координаторов нет.

Каков выход? Действие закона можно было отсрочить, однако депутаты, видимо, спешащие на отдых, не смогли этого сделать до каникул. Закон, который подавался как революционный, теперь заблокирует даже те пересадки органов, которые проводились в Украине.

Самому маленькому украинцу, живущему с пересаженным органом, всего лишь восемь месяцев. Собственные почки у мальчика не развились, поэтому с первого дня жизни он находился на диализе в детской больнице «Охматдет». Последние месяцы малыш провел в реанимации. Так случилось, что продолжать диализ было невозможно и его жизнь повисла на волоске. Пересадка почки была экстренной. И, к счастью, успешной. Донором стал папа. Эту уникальную операцию недавно провели в Институте Шалимова.

С 1 января 2019 года за подобное чудесное спасение медикам грозит уголовная ответственность. Не только трупная трансплантация, но и родственные пересадки органов, проводившиеся до этого в Украине, также будут вне закона. Реестров, в которые должны быть внесены и папа, и сын, попросту не существует (по самым оптимистичным прогнозам, они появятся в марте).

То есть если подобную операцию проведут в следующем году, она будет трактоваться как нарушение установленного законом порядка трансплантации анатомических материалов человека, за что предусмотрена уголовная ответственность по ст. 143 Уголовного кодекса Украины.

Пойдут ли на такой риск врачи ради спасения жизни пациента? В Украине трансплантологи и так буквально ходят по лезвию бритвы. Шаг в сторону — и к тебе тут же приклеится эпитет «черный». К трансплантологии украинское общество настроено настороженно, предвзято, поэтому тема пересадки органов вызывает повышенный социальный интерес, особенно к возможным злоупотреблениям на ее почве.

«Если вы внимательно ознакомитесь с содержанием закона о трансплантации органов, то никаких революционных нововведений по сравнению с действующим законодательством не найдете, — говорит Елена Бабич, адвокат по медицинскому праву, член Ассоциации адвокатов Украины. — Да, расширили терминологию, ввели понятие трансплант-координации, перекрестного донорства, детализировали процедуру трансплантации, но осталась презумпция несогласия — то, что большинство людей считает преградой для трансплантации в Украине. Хотя статистики количества отказов родственников и причины этих отказов никто представить не может. Разработка и введение Единой государственной информационной системы трансплантологии не является новеллой, ведь согласно статье 17 действующего закона такая система должна работать в Украине уже много лет».

Немало специалистов считают, что закон, которому рукоплескали в мае, уничтожает трансплантацию в Украине. Даже если бы реестры и были созданы. Никаких реальных проблем документ на самом деле не решает, а создает громоздкую коррупционную структуру. Ведь пока не решен вопрос с оборудованием, любой закон — всего лишь пустые слова.

В реанимационных отделениях не хватает приборов, с помощью которых анестезиологи диагностируют смерть мозга. При трупном донорстве это обязательная процедура, которая, к сожалению, еще не вошла в стандарт работы наших врачей.

Зачем было принимать подобный закон? Может быть, ответ кроется в том, что пока в Украине (кстати, на родине трансплантологии) не проводятся пересадки органов, все чаще рекламируются иностранные трансплантационные клиники.