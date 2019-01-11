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Вперше завагітніла жінка, якій пересадили матку за допомогою робота. Фото: Забавник

Вперше завагітніла жінка, якій пересадили матку за допомогою робота (ФОТО)

11 січ 2019, 15:06
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Вперше завагітніла жінка, якій пересадили матку за допомогою робота у шведському Гетерборзі.

Шведські лікарі зазначають, що жінка народить навесні 2019 року, і ця дитина буде першою, що з’явиться на світ завдяки новій технології, повідомляє Neurosciencenews.

У світі вже народилось 13 дітей після трансплантації матки: восьмеро у Швеції, двоє у США, та по одній дитині у Бразилії, Сербії та Індії.

Медики також розповіли, як проходила операція з пересадки матки. Робот був задіяний тільки в першому етапі операції при видаленні матки. Хірурги сиділи перед моніторами та джойстиками керували процес видалення органу. За словами лікарів, рухи робота більш точні та мінімізують шкоду для органу.

Пересадка матки за допомогою робота. Фото: neurosciencenews

На другому етапі, шляхом класичного хірургічного втручання було пересаджено матку пацієнтові.


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