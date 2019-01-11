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Найяскравіший об'єкт у Всесвіті з сяйвом 600 трлн Сонць виявили вчені. Фото: Журнал "Все о Космосе"

Побачити сяйво 600 трлн Сонць: найяскравіший об'єкт у Всесвіті виявили вчені (ФОТО)

11 січ 2019, 14:44
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Найяскравіший об'єкт у Всесвіті виявили вчені. Ним виявився квазавр, ядро ​​молодої галактики, що сяє як 600 трл Сонць.

Професор астрономії з арізонського університету Сяохуей Фан зазначив, що для того, щоб виявити це небесне тіло довелося задіяти телескопи «Хаббл» і Максвелла, а також обсерваторію Кека, повідомляє «Популярная механика».

За словами Фана, вченим найближчим часом не вдасться відкрити більш яскравий квазавр, оскільки у відкритті цього тіла астрономам допоміг випадок: між квазавром і Землею пролетіла галактика, створивши ефект, який збільшив яскраве світло космічного об'єкта.

Вченим вдалося встановити відстань між квазавром і Землею: відповідно до вимірів, вона становить 12,8 млн світлових років. Відкритому космічному об'єкту астрономи також присвоїли ім’я J043947.08 + 163415.7.

За словами астронома Фабіо Пакуччі, відкриття цього квазавра змінило уявлення вчених про ранній Всесвіт. Вони також отримали підказку про те, як шукати подібні квазаври.

Найяскравіший об'єкт у Всесвіті. Фото: Gemini Observatory

Найяскравіший квазавр. Фото: Новости космоса и астраномии

Раніше вчені встановили, що кільця Сатурна почали зникати швидше, ніж зазвичай відбуваються подібні процеси у космосі.


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