Побачити сяйво 600 трлн Сонць: найяскравіший об'єкт у Всесвіті виявили вчені (ФОТО)

Найяскравіший об'єкт у Всесвіті з сяйвом 600 трлн Сонць виявили вчені. Фото: Журнал "Все о Космосе"

https://racurs.ua/ua/n116687-pobachyty-syayvo-600-trln-sonc-nayyaskravishyy-obiekt-u-vsesviti-vyyavyly-vcheni.html

Racurs.ua

Найяскравіший об'єкт у Всесвіті виявили вчені. Ним виявився квазавр, ядро ​​молодої галактики, що сяє як 600 трл Сонць.

Професор астрономії з арізонського університету Сяохуей Фан зазначив, що для того, щоб виявити це небесне тіло довелося задіяти телескопи «Хаббл» і Максвелла, а також обсерваторію Кека, повідомляє «Популярная механика».

За словами Фана, вченим найближчим часом не вдасться відкрити більш яскравий квазавр, оскільки у відкритті цього тіла астрономам допоміг випадок: між квазавром і Землею пролетіла галактика, створивши ефект, який збільшив яскраве світло космічного об'єкта.

Вченим вдалося встановити відстань між квазавром і Землею: відповідно до вимірів, вона становить 12,8 млн світлових років. Відкритому космічному об'єкту астрономи також присвоїли ім’я J043947.08 + 163415.7.

За словами астронома Фабіо Пакуччі, відкриття цього квазавра змінило уявлення вчених про ранній Всесвіт. Вони також отримали підказку про те, як шукати подібні квазаври.

Раніше вчені встановили, що кільця Сатурна почали зникати швидше, ніж зазвичай відбуваються подібні процеси у космосі.