Вбивство Вороненкова: ЗМІ повідомляють про викрадення в Москві можливого організатора злочину

Вбивство Дениса Вороненкова

https://racurs.ua/ua/n116693-vbyvstvo-voronenkova-zmi-povidomlyaut-pro-vykradennya-mojlyvogo-organizatora-zlochynu.html

Racurs.ua

У Москві викрали зі стріляниною так званого кримінального авторитета Юрія Василенка, який є головним фігурантом справи про вбивство в Києві екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Під час обшуку його квартири знайшли гігантський арсенал зброї, пише «Росбалт» з посиланням на своє джерело в правоохоронних органах Росії.

Встановлено, що ресторан «Базилік», де й стався інцидент, Василенко використовував, як офіс. Вчора ввечері група чоловіків спортивної статури увійшла туди й наказала Василенку йти за ними. На вулиці він спробував втекти, почалася бійка, в нього почали стріляти. Далі невідомі поклали пораненого Василенка до багажнику машини та відвезли в невідомому напрямку.

У ніч на 11 січня в квартирі, яку орендував Василенко, провели обшук. Там знайшли кілька десятків одиниць зброї та вибухових речовин, включаючи снайперські гвинтівки.

Як стверджують неназвані джерела в правоохоронних органах Росії, саме Василенко був одним з організаторів вбивства Вороненкова в Києві. Кілька інших можливих учасників підготовки вбивства раніше були вбиті або ж викрадені.