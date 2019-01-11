Убийство Вороненкова: СМИ сообщают о похищении в Москве возможного организатора преступления

Убийство Дениса Вороненкова

https://racurs.ua/n116693-ubiystvo-voronenkova-smi-soobschaut-o-pohischenii-vozmojnogo-organizatora-prestupleniya.html

Racurs.ua

В Москве похитили со стрельбой так называемого криминального авторитета Юрия Василенко, который является главным фигурантом дела об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.

При обыске его квартиры нашли гигантский арсенал оружия, пишет «Росбалт» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах России.



Установлено, что ресторан «Базилик», где и произошел инцидент, Василенко использовал, как офис. Вчера вечером группа мужчин спортивного телосложения вошла туда и приказала Василенко следовать за ними. На улице он предпринял попытку побега, началась драка, в ходе которой по нему начали стрелять. Далее неизвестные погрузили раненого Василенко в багажник машины и увезли в неизвестном направлении.

В ночь на 11 января в квартире, которую арендовал Василенко провели обыск. Там нашли несколько десятков единиц оружия и взрывчатых веществ, включая снайперские винтовки.



Как утверждают неназванные источники в правоохранительных органах России, именно Василенко был одним из организаторов убийства Вороненкова в Киеве. Несколько других возможных участников подготовки убийства ранее были убиты или же похищены.