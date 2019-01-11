Увидеть сияние 600 трлн Солнц: самый яркий объект во Вселенной обнаружили ученые (ФОТО)

Самый яркий объект во Вселенной с сиянием 600 трлн Солнц обнаружили ученые. Фото: Журнал "Все о Космосе"

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Самый яркий объект во Вселенной обнаружили ученые. Им оказался квазавр, ядро молодой галактики, сияющий как 600 трлн Солнц.

Профессор астрономии из аризонского университета Сяохуэй Фан отметил, что для того, чтобы обнаружить это небесное тело пришлось задействовать телескопы «Хаббл» и «Джеймса Максвелла», а также обсерваторию Кека, сообщает «Популярная механика».

По словам Фана, ученым в ближайшее время не удастся открыть более яркий квазавр, поскольку в открытии этого тела астрономам помог случай: между квазавром и Землей пролетела галактика, создав эффект, увеличивший яркий свет космического объекта.

Ученым удалось установить расстояние между квазавром и Землей: согласно измерениям, оно составляет 12,8 млн световых лет. Открытому космическому объекту астрономы также присвоили имя J043947.08 + 163415.7.

По словам астронома Фабио Пакуччи, открытие этого квазавра изменило представление ученых о ранней Вселенной. Они также получили подсказку о том, как искать подобные квазавры.

Ранее ученые установили, что кольца Сатурна начали исчезать быстрее, чем происходят подобные процессы в космосе.