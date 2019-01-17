Сенат США начал процедуру вызова на допрос переводчика Трампа

Переводчики на встрече Трампа и Путина в Хельсинки, фото — "Голос Америки"

https://racurs.ua/n116911-senat-ssha-nachal-proceduru-vyzova-na-dopros-perevodchika-trampa.html

Racurs.ua

Сенаторы от Демократической партии США направили в Белый дом запрос о предоставлении возможности допросить переводчиков, работавших на встречах Дональда Трампа и Владимира Путина.

Требование связано с публикацией WashingtonPost, в которой утверждается, что Трамп скрывает подробности этих встреч от сотрудников администрации, сообщает The Hill.

В частности, утверждается, что после встречи с Путиным в Гамбурге он забрал себе записи переводчика и велел ему не рассказывать об этом факте. Сам Трамп ранее говорил, что никогда ничего не скрывал.

Демократи сейчас возглавляют два комитета Сената. Письмо-требование подписали председатель комитета по международным отношениям Боб Мендес и руководитель комитета по вооруженным силам Джек Рид.

В письме демократы настаивают на том, чтобы переводчики Трампа могли беспрепятственно прибыть на беседу в Конгресс.

Сенаторы подозревают, что Трамп настаивает на секретности встреч с Путиным из-за того, что мог нарушить интересы национальной безопасности США.

Согласно американскому законодательству, любые записи разговоров руководителя страны должны быть сохранены и немедленно предоставлены Конгрессу.

Напомним, что Washington Post утверждала, что записи разговоров Трампа и Путина во время встречи в Гамбурге не предоставили даже представителю Государственного департамента.

В нижней палате американского парламента намерены провести специальные слушания, на которых обсудят секретность встреч Трампа с Путиным.