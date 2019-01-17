Переход общин в Православную церковь Украины: Рада взялась за смену подчиненности приходов (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Рада рассматривает религиозный вопрос, фото — flickr.com

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Racurs.ua

Верховная Рада на утреннем заседании 17 января рассматривает законопроект о переходе религиозных общин в Православную церковь Украины (ПЦУ).

Это доработанный законопроект, который в Раду впервые подали еще в 2016 году. Он предусматривает, что изменить подчиненность религиозная община может при желании двух третей прихожан.

О поступлении в парламент измененного законопроекта № 4128 «О свободе совести и религиозных организациях» (относительно изменения религиозными общинами подчиненности) сообщил 15 января председатель Рады Андрей Парубий.

Тогда он дал поручение Комитету по вопросам культуры и духовности доработать его в соответствии с замечаниями и рекомендациями Европейского суда по правам человека.