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Ракурс
Рада рассматривает религиозный вопрос, фото — flickr.com

Переход общин в Православную церковь Украины: Рада взялась за смену подчиненности приходов (ТРАНСЛЯЦИЯ)

17 янв 2019, 10:40
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Верховная Рада на утреннем заседании 17 января рассматривает законопроект о переходе религиозных общин в Православную церковь Украины (ПЦУ).

Это доработанный законопроект, который в Раду впервые подали еще в 2016 году. Он предусматривает, что изменить подчиненность религиозная община может при желании двух третей прихожан.

О поступлении в парламент измененного законопроекта № 4128 «О свободе совести и религиозных организациях» (относительно изменения религиозными общинами подчиненности) сообщил 15 января председатель Рады Андрей Парубий.

Тогда он дал поручение Комитету по вопросам культуры и духовности доработать его в соответствии с замечаниями и рекомендациями Европейского суда по правам человека.

Источник: Ракурс


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