Розтрата коштів НБУ: Генпрокуратура завершила досудове розслідування у справі Арбузова

Сергій Арбузов, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n116916-roztrata-koshtiv-nbu-genprokuratura-zavershyla-dosudove-rozsliduvannya-u-spravi-arbuzova.html

Racurs.ua

Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування справи екс-голови Нацбанку та колишнього віце-прем'єра часів президентства Віктора Януковича Сергія Арбузова.

Йому інкримінують зловживання службовим становищем у складі злочинної організації, що призвело до розтрати коштів Нацбанку на суму 220 млн грн. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Зазначається, що вказані розтрати було здійснено у період 2011 — 2013 років під час створення телерадіоорганізації ТОВ «Банківське телебачення».

«Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження справа буде передана до суду», — зазначив у своєму Фейсбуці генеральний прокурор Юрій Луценко.

Генпрокуратура нещодавно викликала Арбузова на допит у цьому провадженні. Він мав з’явитися на 10.00 15 січня. Ймовірно, екс-голова Нацбанку переховується в Росії.

Як зазначає Луценко, розтрата коштів Нацбанку — лише одне з проваджень, які здійснюються щодо Арбузова.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура нещодавно оголосила підозру в державній зраді колишньому міністру оборони часів Януковича Дмитру Саламатіну.