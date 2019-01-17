Растрата средств НБУ: Генпрокуратура завершила досудебное расследование по делу Арбузова

Сергей Арбузов, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n116916-rastrata-sredstv-nbu-genprokuratura-zavershila-dosudebnoe-rassledovanie-po-delu-arbuzova.html

Racurs.ua

Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование дела экс-главы Нацбанка и бывшего вице-премьера времен президентства Виктора Януковича Сергея Арбузова.

Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением в составе преступной организации, что привело к растрате средств Нацбанка на сумму 220 млн грн. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Отмечается, что указанные растраты осуществлены в период 2011 — 2013 годов во время создания телерадиоорганизации ООО «Банковское телевидение».

«После ознакомления с материалами уголовного производства дело будет передано в суд», — отметил в своем Фейсбуке генеральный прокурор Юрий Луценко.

Генпрокуратура недавно вызвала Арбузова на допрос в этом производстве. Он должен был появиться на 10.00 15 января. Вероятно, экс-глава Нацбанка скрывается в России.

Как отмечает Луценко, растрата средств Нацбанка — лишь одно из криминальных производств, осуществляемых относительно Арбузова.

Напомним, Генеральная прокуратура недавно объявила подозрение в государственной измене бывшему министру обороны времен Януковича Дмитрию Саламатину.