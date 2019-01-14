Дмитрия Саламатина подозревают в совершении государственной измены, фото: «РБК-Украина»

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Генпрокуратура объявила подозрение в государственной измене бывшему министру обороны Украины Дмитрию Саламатину.

Кроме государственной измены, совершенной в интересах России, его также обвиняют в завладении имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, и участии в преступной организации бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Отмечается, что деятельность Саламатина, в частности, привела к вытеснению Украины Россией с мирового рынка оружия.

В качестве примера Луценко приводит срыв контракта украинских оборонных предприятий с Министерством обороны Республики Ирак относительно поставок, обслуживания и ремонта военной техники этой страны, что привело к ущербу Украине на сумму 560 млн долл. США.

Саламатин возглавлял министерство обороны Украины в период с февраля по декабрь 2012 года. После чего он стал советником президента Украины. С этой должности его в феврале 2014 года уволил тогдашний в. о. президента Александр Турчинов.

Напомним, в прошлом году прокурор по делу о государственной измене Януковича рассказал, почему обвинение не просило для экс-президента пожизненного заключения.