Дмитра Саламатіна підозрюють у скоєнні державної зради, фото: «РБК-Україна»

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Генпрокуратура оголосила підозру в державній зраді колишньому міністрові оборони України Дмитру Саламатіну.

Окрім державної зради, здійсненої в інтересах Росії, його також звинувачують у заволодінні майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, та участі в злочинній організації колишнього президента України Віктора Януковича. Про це на своїй сторінці в соціальні мережі Фейсбук повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Зазначається, що діяльність Саламатіна, зокрема, призвела до витіснення України Росією зі світового ринку зброї.

Як приклад Луценко наводить зрив контракту українських оборонних підприємств з Міністерством оборони Республіки Ірак щодо постачання, обслуговування та ремонту військової техніки цієї країни, що призвело до збитків Україні на суму 560 млн дол. США.

Саламатін очолював міністерство оборони України в період з лютого по грудень 2012 року. Після чого він став радником президента України. З цієї посади його в лютому 2014 року звільнив тодішній в. о. президента Олександр Турчинов.

Нагадаємо, торік прокурор у справі щодо державної зради Януковича розповів, чому обвинувачення не просило для екс-президента довічного ув’язнення.