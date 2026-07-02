СБУ викрила російського агента в провідній академії Міністерства оборони України. Фото:

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Російського агента виявили в провідній академії Міністерства оборони України.

Військова контррозвідка СБУ затримала надважливого для Росії агента ГРУ, який шпигував для ворога. «Кротом» ворожої спецслужби виявився доцент наукового центру, який копіював та пересилав російському куратору проектну документацію про новітні ударні дрони Сил оборони. Про це прес-центр Служби безпеки України повідомила у Telegram.

Також посадовець безпідставно визнавав неперспективними розробки українських виробників озброєння, які проходили експертну оцінку своїх тактико-технічних характеристик. Для цього він готував «негативні» висновки на тестові проекти безпілотних та роботизованих систем, які нібито не придатні до використання в бойових умовах.

Однак спецслужба спрацювала на випередження. Затримали ворожого агента в його робочому кабінеті, коли він намагався відправити куратору з Росії нові документи. З’ясувалося, що доцент в обмін на виконання агентурних завдань сподівався на «посаду» в окупаційній адміністрації РФ. Під час обшуків у нього знайшли два мобільних телефони та комп’ютерну техніку, які він використовував для законспірованого зв’язку з російським ГРУ.

Зловмиснику вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Херсоні Служба безпеки України затримала глибоко законспірованого агента ФСБ, який коригував російські удари по місту. Зловмисником виявився завербований ворогом уродженець Південного Кавказу, який з 90-х років проживав в Україні за підробленим паспортом і для «прикриття» очолював місцеву громадську організацію.