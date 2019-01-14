Медреформа: в Україні незабаром розпочнеться тестування телемедицини

У п’яти областях України розпочнеться тестування телемедицини, фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n116803-medreforma-v-ukrayini-nezabarom-rozpochnetsya-testuvannya-telemedycyny.html

Racurs.ua

В Україні незабаром розпочнеться тестування телемедицини в сільських амбулаторіях.

Тестування здійснюватиметься у п’яти областях — Кіровоградській, Харківській, Рівненській, Дніпропетровській та Полтавській. Про це сьогодні під час селекторної наради заявив віце-прем'єр Геннадій Зубко, повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку.

За словами чиновника, найближчим часом буде визначено перелік амбулаторій, у яких здійснюватиметься тестування. Воно охопить чотири напрямки, за якими сімейний лікар зможе отримати консультацію вузькопрофільного спеціаліста: серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, бронхіальна астма та дерматологічні захворювання.

Зазначається, що в Україні розпочалося будівництво перших 300 сільських амбулаторій нового типу. Загалом заплановано побудувати 517 сучасних медамбулаторій у сільській місцевості, в яких надаватимуть первинні медичні послуги. Лідером у будівництві сільських амбулаторій є Кіровоградська область, де вже 10 введено в експлуатацію.

Також будівництво активно здійснюється у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Рівненській, Харківській та Хмельницькій областях.

Очікується, що в першому кварталі цього року будуть введені в експлуатацію близько 200 амбулаторій.

Нагадаємо, навесні 2018 року президент України Петро Порошенко анонсував появу високоякісного інтернету в кожному сільському медпункті як необхідного елементу запровадження телемедицини.