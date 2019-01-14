Медреформа: в Украине вскоре начнется тестирование телемедицины

В пяти областях Украины начнется тестирование телемедицины, фото: YouTube

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В Украине вскоре начнется тестирование телемедицины в сельских амбулаториях.

Тестирование будет осуществляться в пяти областях — Кировоградской, Харьковской, Ровенской, Днепропетровской и Полтавской. Об этом сегодня во время селекторного совещания заявил вице-премьер Геннадий Зубко, сообщает пресс-служба Министерства регионального развития.

По словам чиновника, в ближайшее время будет определен перечень амбулаторий, в которых будет осуществляться тестирование. Оно охватит четыре направления, по которым семейный врач сможет получить консультацию узкопрофильных специалистов: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, бронхиальная астма и дерматологические заболевания.

Отмечается, что в Украине началось строительство первых 300 сельских амбулаторий нового типа. Всего запланировано построить 517 современных медамбулаторий в сельской местности, в которых будут предоставлять первичные медицинские услуги. Лидером в строительстве сельских амбулаторий является Кировоградская область, где уже 10 введено в эксплуатацию.

Также строительство активно ведется в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Ровенской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Ожидается, что в первом квартале этого года будут введены в эксплуатацию около 200 амбулаторий.

Напомним, весной 2018 года президент Украины Петр Порошенко анонсировал появление высококачественного интернета в каждом сельском медпункте как необходимого элемента внедрения телемедицины.