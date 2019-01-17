От кори умерла жительница Львова. Фото: inet.Здоровье

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Racurs.ua

От осложнений кори умерла 36-летняя жительница Львова. У женщины также была тяжелая патология генетического характера.

Львовянку госпитализировали в тяжелом состоянии 14 января. Врачи у нее обнаружили пневмонию, одышку и нарушение сознания. Больную сразу направили в реанимационное отделение, однако спасти ее не удалось — 15 января она скончалась, сообщает Zaxid.net.

По словам главного эпидемиолога Львовщины Натальи Тимко, врачи диагностируют корь у больных разных возрастных категорий. Однако во Львовской области — это первая смерть взрослого человека в этом году.

По состоянию на 17 января, в области корью заболели уже более 1 тыс. человек. В прошлом году эта цифра составила более 12 тыс. человек.

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях от кори умер 49-летний житель Житомирщины.