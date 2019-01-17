Какие мобильные приложения чаще всего использовались в 2018 году. Фото: Лайфхакер

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Чаще всего используемые мобильные приложения в 2018 году назвали эксперты исследовательской фирмы AppAnnie.

Наибольшей популярностью пользовались приложения компании Facebook, сообщает USA Today со ссылкой на обнародованное исследование компании.

Владельцы смартфонов чаще всего пользовались приложением Facebook, а больше всего загружали — Messenger. Также популярностью пользовались приложения WhatsApp Messenger и Instagram.

Согласно данным исследования, половину времени пользователи проводят в приложениях социальных сетей, 15% — в видеоприложениях и 10% — в играх. В 2018 году были загружены около 194 млрд приложений на гаджеты, в среднем каждый человек имеет около 100 приложений на своем смартфоне.

Популярность приложений корпорации Facebook исследователи объяснили удобством и сложившейся привычкой. Именно по этой причине пользователи не отказались от приложений компании, которая оказалась в центре скандала из-за утечки личных данных.

Как ранее сообщал «Ракурс», эксперты исследовали активность украинских пользователей Viber в 2018 году.