Дело Вышинского: адвокат главреда РИА «Новости Украина» заявляет об обысках Генпрокуратуры в его офисе

Андрей Доманский заявляет, что у него и в его помощника Генпрокуратура осуществляет обыски, фото: shulika.net

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Racurs.ua

Андрей Доманский, адвокат задержанного по обвинению в государственной измене главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, заявляет, что правоохранители проводят обыски у него дома и в офисе, а также у его помощника.

Сам Доманский сейчас находится в Херсоне, где знакомится с материалами дела Вышинского и ожидает начала судебного рассмотрения вопроса о продлении редактору РИА «Новости» меры пресечения. Об этом адвокат сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По словам Доманского, защиту его прав на месте обыска осуществляют представители комитета защиты прав адвокатской деятельности Совета адвокатов Киевской области.

Продление меры пресечения Вышинскому сегодня будет рассматривать Херсонский городской суд. Заседание начнется в 13.30. Прокуратура просит продлить срок пребывания редактора РИА «Новости» под арестом еще на месяц.

Вышинского задержали 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене и подрывной информационной деятельности. Во время обыска у него нашли российский паспорт и государственные награды. В частности, Вышинский имеет российскую медаль «За возвращение Крыма», которую РФ вручает за «заслуги» в захвате украинского полуострова.

17 мая Вышинскому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. С тех пор ее срок несколько раз продлевался.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко ранее сообщал, что правоохранители нашли доказательства распространения РИА «Новости» проплаченной антиукраинской информации.