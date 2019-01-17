Справа Вишинського: адвокат головреда РІА «Новости Украина» заявляє про обшуки Генпрокуратури в його офісі

Андрій Доманський заявляє, що в нього та в його помічника Генпрокуратура здійснює обшуки, фото: shulika.net

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Racurs.ua

Андрій Доманський, адвокат затриманого за звинуваченнями в державній зраді головного редактора РІА «Новости Украина» Кирила Вишинського, заявляє, що правоохоронці здійснюють обшуки в нього вдома та в офісі, а також у його помічника.

Сам Доманський наразі перебуває в Херсоні, де ознайомлюється з матеріалами справи Вишенського й очікує на початок судового розгляду питання щодо продовження редактору РІА «Новости» запобіжного заходу. Про це адвокат повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За словами Доманського, захист його прав на місці обшуку здійснюють представники комітету захисту прав адвокатської діяльності Ради адвокатів Київської області.

Продовження запобіжного заходу Вишинському сьогодні розглядатиме Херсонський міський суд. Засідання розпочнеться о 13.30. Прокуратура просить продовжити термін перебування редактора РІА «Новости» під арештом ще на місяць.

Вишенського затримали 15 травня 2018 року за підозрою у державній зраді та підривній інформаційній діяльності. Під час обшуку в нього знайшли російський паспорт та державні нагороди. Зокрема, Вишенський має російську медаль «За повернення Криму», яку РФ вручає за «заслуги» в захопленні українського півострова.

17 травня Вишенського обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою на два місяці. З того часу його термін кілька разів продовжувався.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко раніше повідомляв, що правоохоронці знайшли докази розповсюдження РІА «Новости» проплаченої антиукраїнської інформації.