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Найуживаніші мобільні додатки року назвали експерти. Фото: Лайфхакер
Найуживаніші мобільні додатки року назвали експертиhttps://racurs.ua/ua/n116912-naybilsh-vjyvani-mobilni-dodatky-u-2018-roci-nazvaly-eksperty.htmlRacurs.ua
Найуживаніші мобільні додатки у 2018 році назвали експерти дослідницької фірми AppAnnie.
Найбільшою популярністю користувалися додатки компанії Facebook, повідомляє USA Today з посиланням на оприлюднене дослідження компанії.
Власники смартфонів найчастіше використовували додаток Facebook, а найбільше завантажували — Messenger. Також мали популярність сред користувачів додатки WhatsApp Messenger та Instagram.
Згідно з дослідженням, половину часу користувачі проводять у додатках соціальних мереж, 15% — у відеододатках і 10% — в іграх. За 2018 рік було завантажено близько 194 млрд додатків на гаджети. У середньому кожна людина має близько 100 додатків на своєму смартфоні.
Популярність додатків корпорації Facebook дослідники пояснили зручністю та сформованою звичкою. Саме тому користувачі не відмовилися від додатків компанії, яка була в центрі скандалу через виток даних.
Як раніше повідомляв «Ракурс», експерти дослідили активність українських користувачів Viber у 2018 році.