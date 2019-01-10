Пишуть «п'яні» повідомлення колишнім та часто телефонують: у Viber розповіли про активність українців в мессенджері (ІНФОГРАФІКА)

У Viber розповіли про активність українців в мессенджері. Фото: Вісник Кременчука

https://racurs.ua/ua/n116668-pyshut-pyani-povidomlennya-kolyshnim-ta-chasto-telefonuut-u-viber-rozpovily-pro-aktyvnist.html

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Регулярно телефонують, ображаються на відсутність емодзі та стікерів і пишуть колишнім у стані алкогольного сп’яніння найчастіше чоловіки. Такі висновки зробили у Viber після проведення дослідження активності користувачів в Україні.

Українські користувачі мессенджера віддають перевагу дзвінкам: це підтвердило 54% відсотки опитаних, повідомляє прес-служба Viber.

Чоловіки охочіше телефонують у мессенджері, аніж пишуть повідомлення. Так, 57% опитаних чоловіків обрають варіант зателефонувати, водночас половина опитаних жінок віддають перевагу написанню повідомлення.

Також чоловіки частіше ображаються на відсутність смайлів та емодзі при спілкуванні: причиною для образи це назвали 10% представників сильної статті і всього лиш 5% жінок. Напідпитку колишнім частіше телефонують також чоловіки, а загалом листуються у стані алкогольного сп’яніння з колишніми коханими 34% українців. 40% українців зізналося у бажанні мати функцію вимкнення Viber для нетверезих користувачів.

Водночас найчастіше користуються функцією видалення повідомлень у чатах жінки, проте регулярно «чистить» своє листування кожен третій користувач додатку. Ця функція користується більшою популярністю серед користувачів віком 25−40 років.

Дзвінки у мессенджері користуються найбільшою популярністю серед користувачів віком від 25 до 40 років, молодь віддає перевагу повідомленням. Саме молодь у віці 18−25 років найбільш активно листується у чатах, дві третини опитаних відповіли, що вони надсилають понад 10 повідомлень за день.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Viber був найпопулярнішим додатком у смартфонах українців у жовтні 2018 року.