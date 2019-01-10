Головні події за 10 січня: обрано півфіналістів Євробачення та нового голову «Укрзалізниці», зв’язок Ахметова і Льовочкіна з Манафортом

Головні події за 10 січня 2019 року

https://racurs.ua/ua/n116667-golovni-podiyi-za-10-sichnya-obrano-pivfinalistiv-ievrobachennya-ta-novogo-golovu-ukrzaliznyci.html

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Імена учасників нацвідбору на Євробачення-2019 було оприлюднено сьогодні, 10 січня. У національному відборі на пісенний конкурс Євробачення-2019 братимуть участь 16 українських виконавців та гуртів, повідомляє телеканал СТБ.

За словами музичного продюсера національного відбору Руслана Квінти, цьогоріч за право представляти Україну на міжнародному конкурсі Євробачення позмагаються як вже відомі виконавці та гурти, так і ще невідомі широкому загалу співаки.

Кабінет міністрів України на своєму сьогоднішньому засіданні назначив нового голову «Укрзалізниці». Зазначається, що відповідне рішення ухвалили за пропозицією наглядової ради держкомпанії.

На думку прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, нові методи корпоративного управління можуть зробити «Укрзалізницю» лідером у сфері перевезень.

Невідомі напали на депутата Центрально-міської районної ради Кривого Рогу Вадима Мірзояна. Дезорієнтувавши потерпілого газовим балончиком зловмисники почали бити його металевою трубою, а після скоєння замаху зникли у невідомому напрямку, повідомляють у Криворізькому відділі Національної поліції у Facebook.

Українські олігархи Ринат Ахметов та Сергій Льовочкін можуть бути причетними до справи одіозного американського політтехнолога Пола Манафорта. Джерела американського телеканалу CNN, обізнані з деталями справи Манафорта, повідомляють, що саме Ахметов і Льовочкін могли бути одержувачами інформації щодо результатів соціологічних опитувань у США в 2016 році, яку політтехнолог передавав своєму діловому партнеру Костянтину Килимнику.