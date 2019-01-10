Зробив собі свято: у Києві охоронець вкрав з магазину колекційне віскі вартістю 500 тис. грн (ФОТО)

Зробив собі свято: охоронець вкрав з магазину віскі на 500 тис. грн / Фото: bsi-ukraine.com.ua

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Охоронець вкрав з магазину чотири пляшки віскі вартістю 500 тис. грн. Нестачу колекційного алкогольного напою виявили у столичному магазині.

Із заявою про крадіжку до правоохоронних органів звернулася адміністрація магазину після проведення інвентаризації 9 січня, повідомляє сьогодні «Страна.ua», посилаючись на власні джерела в поліції.

У магазині недорахувалися чотирьох пляшок елітного алкоголю: пляшки ємністю 0,7 л Glen Grant 1962 Rare Vintage, пляшки віскі об'ємом 0,7 л Glenglassaugh Rare Cask 50 1965 року і двох пляшок віскі об'ємом 0,7 л Speymalt from Macallan Distillery 1950 року. Вартість вкраденого алкоголю склала 500 тис. грн.

Після перегляду відеозаписів з камер спостереження, встановлених у магазині, поліцейські запідозрили в крадіжці 22-річного охоронця. Пізніше молодий співробітник зізнався в скоєнні злочину.

Оскільки охоронець скоїв крадіжку в особливо великому розмірі, йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Однак, підозрюваний може укласти угоду про примирення з адміністрацією магазину.

Нагадаємо, з 2 жовтня 2018 року в Україні підвищилася ціна на алкоголь внаслідок підняття мінімальних роздрібних цін.