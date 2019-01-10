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Топ-10 найкращих для туристів місць

Топ-10 найкращих для туристів місць у 2019 році за версією New York Times (ФОТО)

10 січ 2019, 17:30
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Видання New York Times склало топ-10 місць, рекомендованих туристам і мандрівникам до відвідування.

На першому місці списку опинилися острова Пуерто-Ріко, як повідомляється на сайті New York Times.

Топ-10 найкращих для туристів місцьНа другому — індійське село Хампі, яка знаходиться на руїнах столиці імперії Віджаянагара.

Топ-10 найкращих для туристів місцьТретє місце — каліфорнійська Санта-Барбара, яка стала справжньою кулінарною меккою.

Топ-10 найкращих для туристів місцьЧетверте місце рейтингу — Панама, п’яте — Мюнхен.

Розташоване на Червоному морі ізраїльське курортне місто Ейлат, поміщене редакцією NYT на шосте місце з 52.

Також до топ-10 увійшли японські острови Сетучі, данське місто Аальборг, португальські Азорські острови та крижані печери Оттави в Канаді.


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