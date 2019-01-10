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Сніговий шторм у Європі

Сніговий шторм у Європі: 15 загиблих, оголошено червоний рівень небезпеки (ФОТО, ВІДЕО)

10 січ 2019, 16:50
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У Європі триває сніговий шторм. Через нього сотні людей опинилися у справжній пастці, майже всі дороги були поховані під лавинами.

У Німеччині та Австрії в зв’язку з цим оголошено червоний рівень небезпеки, пише DailyMail. Синоптики повідомляють, що снігопади триватимуть найближчими днями.

Сніговий шторм у ЄвропіВідомо про загибель, щонайменше 15 осіб, серед загиблих є 16-річний підліток, який потрапив під лавину на території гірськолижного курорту в Австрії. Батьки і брат хлопчика бачили його похованим під снігом, але не змогли йому допомогти. Рятувальники також дісталися до нього занадто пізно.

Сніговий шторм у ЄвропіЧерез негоду закрито 450 підйомників на гірськолижних курортах. Цієї ночі через занесені снігом дороги в сніговій пастці опинилися близько 2 тис. осіб. У Баварії на півдні Німеччини минулої ночі сталося 100 автомобільних аварій через снігопад. Потяги також їздять з серйозними затримками, вони застрягають у снігу.

Сніговий шторм у Європі. Фото: DailyMail


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