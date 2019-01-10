Сніговий шторм у Європі: 15 загиблих, оголошено червоний рівень небезпеки (ФОТО, ВІДЕО)

Сніговий шторм у Європі

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Racurs.ua

У Європі триває сніговий шторм. Через нього сотні людей опинилися у справжній пастці, майже всі дороги були поховані під лавинами.

У Німеччині та Австрії в зв’язку з цим оголошено червоний рівень небезпеки, пише DailyMail. Синоптики повідомляють, що снігопади триватимуть найближчими днями.

Відомо про загибель, щонайменше 15 осіб, серед загиблих є 16-річний підліток, який потрапив під лавину на території гірськолижного курорту в Австрії. Батьки і брат хлопчика бачили його похованим під снігом, але не змогли йому допомогти. Рятувальники також дісталися до нього занадто пізно.

Через негоду закрито 450 підйомників на гірськолижних курортах. Цієї ночі через занесені снігом дороги в сніговій пастці опинилися близько 2 тис. осіб. У Баварії на півдні Німеччини минулої ночі сталося 100 автомобільних аварій через снігопад. Потяги також їздять з серйозними затримками, вони застрягають у снігу.