Шторм «Беньямін» атакує Європу: в Амстердамі скасовано авіарейси, у Баварії призупинено рух транспорту (ФОТО, ВІДЕО)

На Європу насувається шторм «Беньямін» / Фото: Ellsworth Air Force Base

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Racurs.ua

На Європу насувається шторм «Беньямін», який принесе сильний прилив на узбережжя Північного моря.

У центральній Європі продовжує вирувати негода. Як повідомляють у німецькому Федеральному морському та гідрографічному агентстві, через шторм «Беньямін» на окремих ділянках північноморського узбережжя очікується сильний прилив, передає DW.

Через негоду у Нідерландах авіакомпанія KLM скасувала понад 160 рейсів, які повинні були вилетіти з амстердамського аеропорту Schiphol. За даними агенції dpa, інші авіакомпанії також скасують свої рейси.

У німецькому регіоні Баварія зачинено навчальні заклади, призупинено рух громадського та приміського транспорту. За прогнозами синоптиків, сильні снігопади пройдуть сьогодні також у Саксонії.

В австрійських Альпах та в Баварії зберігається найвищий ступінь небезпеки сходження лавин. Внаслідок сходження лавин у Альпах вже загинуло семеро осіб.

Снігова негода дісталася і півдня Європи. У Греції на окремих ділянках перекрито головну магістраль країни через сильні снігопади.