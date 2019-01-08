Шторм «Беньямін» атакує Європу: в Амстердамі скасовано авіарейси, у Баварії призупинено рух транспорту (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n116565-shtorm-benyamin-atakuie-ievropu-pershou-postrajdala-nimechchyna.htmlRacurs.ua
На Європу насувається шторм «Беньямін», який принесе сильний прилив на узбережжя Північного моря.
У центральній Європі продовжує вирувати негода. Як повідомляють у німецькому Федеральному морському та гідрографічному агентстві, через шторм «Беньямін» на окремих ділянках північноморського узбережжя очікується сильний прилив, передає DW.
Через негоду у Нідерландах авіакомпанія KLM скасувала понад 160 рейсів, які повинні були вилетіти з амстердамського аеропорту Schiphol. За даними агенції dpa, інші авіакомпанії також скасують свої рейси.
У німецькому регіоні Баварія зачинено навчальні заклади, призупинено рух громадського та приміського транспорту. За прогнозами синоптиків, сильні снігопади пройдуть сьогодні також у Саксонії.
В австрійських Альпах та в Баварії зберігається найвищий ступінь небезпеки сходження лавин. Внаслідок сходження лавин у Альпах вже загинуло семеро осіб.
Снігова негода дісталася і півдня Європи. У Греції на окремих ділянках перекрито головну магістраль країни через сильні снігопади.