Новий рік для тварин: в німецькому зоопарку слонів нагодували ялинками (ФОТО)

Слонів нагодували ялинками

https://racurs.ua/ua/n116568-novyy-rik-dlya-tvaryn-v-nimeckomu-zooparku-sloniv-nagoduvaly-yalynkamy-foto.html

Racurs.ua

В Німеччині в берлінському зоопарку Tierpark тваринам запропонували незвичайні ласощі. Їх нагодували новорічними ялинками.

До зоопарку привозили лише ті ялинки, які залишилися у продавців на ялинкових базарах. Дерева, які вже побували у людей вдома та були чимось прикрашені, згодовувати тваринам заборонили, пише Daily Mail.

Тому до Tierpark потрапили лише ті ялинки, які ніхто не купив. Саме вони є цілком безпечними для тварин. Якщо ялинка вже побувала в когось удома та була прикрашена, на ній можуть залишитися дрібні частки прикрас або ж шкідливих речовин, що становило б небезпеку для мешканців зоопарку.

Ялинковими гілками із задоволенням ласували слони. Інші тварини, наприклад, м’ясоїдні, звичайно ж, не їли хвою, але для теж влаштували сюрприз. Гілки ялинок прикрасили їхнімі улюбленими ласощами. Тиграм на гілках розвішали м’ясо, мавпам — овочі. Тварини залюбки знаходили їжу поміж ялинкових гілок.