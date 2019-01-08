Новый год для животных: в немецком зоопарке слонов накормили елками (ФОТО)

В немецком зоопарке слонов накормили елками

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Racurs.ua

В Германии в берлинском зоопарке Tierpark животным предложили необычное лакомство. Их накормили новогодними елками.

В зоопарк привозили только те елки, которые остались у продавцов на елочных базарах. Деревья, которые уже побывали у людей дома и были чем-то украшены, скармливать животным запретили, пишет Daily Mail.

Поэтому в Tierpark попали только те елки, которые никто не купил. Именно они являются вполне безопасными для животных. Если елка уже побывала у кого-то дома и была украшена, на ней могут остаться мелкие частицы украшений или вредных веществ, что представляло бы опасность для обитателей зоопарка.

Елочными ветвями с удовольствием лакомились слоны. Другие животные, например, плотоядные, конечно же, не ели хвою, но для них тоже устроили сюрприз. Ветви елок украсили их любимыми лакомствами. Тиграм на ветвях развесили мясо, обезьянам — овощи. Животные охотно находили пищу между еловых веток.