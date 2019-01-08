Шторм «Беньямин» атакует Европу: в Амстердаме отменили авиарейсы, в Баварии остановили движение транспорта (ФОТО, ВИДЕО)

Шторм «Беньямин» атакует Европу / Фото: Ellsworth Air Force Base

https://racurs.ua/n116565-shtorm-benyamin-atakuet-evropu-pervoy-postradala-germaniya.html

Racurs.ua

На Европу надвигается шторм «Беньямин», который принесет сильный прилив на побережье Северного моря.

В центральной Европе продолжает бушевать непогода. Как сообщают в немецком Федеральном морском и гидрографическом агентстве, из-за шторма «Беньямин» на отдельных участках североморского побережья ожидается сильный прилив, передает DW.

Из-за непогоды в Нидерландах авиакомпания KLM отменила более 160 рейсов, которые должны были вылететь из амстердамского аэропорта Schiphol. По данным агентства dpa, другие авиакомпании также отменят свои рейсы.

В немецком регионе Бавария закрыты учебные заведения, приостановлено движение общественного и пригородного транспорта. По прогнозам синоптиков, сильные снегопады пройдут сегодня также в Саксонии.

В австрийских Альпах и в Баварии сохраняется самая высокая степень опасности схода лавин. В результате схода лавин в Альпах уже погибли семь человек.

Снегопады добрались и южных регионов Европы. В Греции на отдельных участках перекрыта главная магистраль страны из-за сильных осадков.